Esporte Record recebe o técnico Dorival Júnior, do Corinthians, neste domingo (11) A edição terá início excepcionalmente nesta semana às 23h30; saiba mais Novidades|Do R7 09/05/2025 - 19h48 (Atualizado em 09/05/2025 - 19h50 )

Esporte Record deste domingo (11) terá como convidado o técnico do Corinthians e ex-treinador da seleção brasileira, Dorival Júnior Reprodução/Instagram

Análises de alto nível e convidado especial! O Esporte Record deste domingo (11) terá o técnico do Corinthians e ex-treinador da seleção brasileira, Dorival Júnior, participando da atração, que terá início excepcionalmente às 23h30.

A apresentação do programa será feita por Cleber Machado e Paloma Tocci, e Maurício Noriega, Dodô e Sálvio Spínola são os comentaristas que vão analisar os lances da rodada do Brasileirão, os gols, as polêmicas e muito mais!

Como jogador, Dorival Júnior acumula passagens por Palmeiras, Grêmio, Coritiba e outros grandes times do Brasil. No comando técnico, Dorival esteve à frente da seleção brasileira entre janeiro de 2024 e março de 2025.

Em clubes paulistas, o atual treinador do Corinthians já passou por Palmeiras, Santos e São Paulo. Na carreira, também foi comandante de outros grandes clubes pelo Brasil, como: Flamengo, Vasco, Fluminense, Atlético-MG, Cruzeiro, Internacional etc.

Dorival possui uma extensa galeria de títulos como treinador, sendo os principais: Copa do Brasil de 2010 (com o Santos), 2022 (com o Flamengo) e 2023 (com o São Paulo); e Copa Libertadores da América com o Flamengo em 2022.

Não perca! Esporte Record neste domingo (11), excepcionalmente às 23h30, com Dorival Júnior como convidado.