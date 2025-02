Falta um ‘homem gol’ no Palmeiras? Paloma Tocci e Evair falam sobre o setor ofensivo do Verdão Apresentadora e ex-jogador ainda especularam um possível alvo do time alviverde para a janela de transferências Novidades|Do R7 18/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 18/02/2025 - 02h00 ) twitter

Paloma Tocci e Evair batem papo sobre posições carentes do Palmeiras Reprodução/Instagram

A apresentadora do Esporte Record, Paloma Tocci, e o ex-centroavante do Palmeiras, Evair, conversaram sobre a atuação do time alviverde na janela de transferências e a dificuldade de encontrar bons nomes para finalizar as jogadas com a bola no fundo da rede.

Para o centroavante que fez história no Verdão, o Palmeiras precisa buscar um nome no mercado da bola que tenha faro de gol. “Está difícil [de encontrar um atacante]. As opções que o Palmeiras tentou são jogadores difíceis de tirar dos seus times”.

Paloma e Evair concordaram com a carência de centroavantes disponíveis e falaram sobre a boa opção que seria Vitor Roque para o ataque do Palmeiras. “Ele é veloz e muito bom jogador”. O atleta que está atualmente no Real Betis, da Espanha, é somente um nome especulado pelos torcedores.

Nos comentários, o público elogiou o profissionalismo de Paloma Tocci com o bate-papo, e com carinho, relembrou dos bons tempos de Evair com a camisa do Verdão.

O ex-jogador do Palmeiras foi bicampeão Paulista e Brasileiro, além de ter conquistado a taça da Libertadores da América e um Torneio Rio-São Paulo, todos na década de 1990.

