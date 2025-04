‘Fortes emoções e memes’, promete Paloma Tocci para o Brasileirão 2025 Apresentadora do Esporte Record reuniu momentos da estreia do campeonato em um carrossel de fotos e fez a alegria do público Novidades|Do R7 04/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 04/04/2025 - 02h00 ) twitter

Paloma Tocci comenta sua estreia no Brasileirão 2025 Reprodução/Instagram

A estreia do Campeonato Brasileiro 2025 na tela da RECORD, com o duelo entre Vasco de Gama e Santos, também marcou a primeira vez da apresentadora do Esporte Record, Paloma Tocci, em São Januário, no Rio de Janeiro.

A jornalista que quase levou uma bolada durante a transmissão brincou na legenda: “Opa! Deveria ser regra: jogador que acertar uma bolada em mim, tem que ir imediatamente para a minha bancada dar entrevista! Até dezembro teremos fortes emoções e memes”.

A informação de que ela pisava no campo do Vasco da Gama pela primeira vez surpreendeu os fãs e, em pouco tempo, rolou uma chuva de convites: “Volte mais vezes, São Januário e sua torcida estão de braços abertos para te receber sempre!”.

Teve internauta que aproveitou para elogiar a emissora: “Grande cobertura do início do brasileiro na RECORD. Quanto mais a gente assiste, mais tem vontade que demore a acabar a transmissão. Deu show Paloma, como sempre”.

Confira a publicação:

Sob comando de Paloma Tocci e Cleber Machado, o Esporte Record vai ao ar todos os domingos, a partir das 23h, na tela da emissora.

