Com uma vista privilegiada do gramado, a apresentadora do Esporte Record, Paloma Tocci, chama a atenção com registros exclusivos do Paulistão 2025. No primeiro jogo da final entre Palmeiras e Corinthians, não foi diferente e ela ainda aproveitou para comentar as suas impressões sobre o clássico Dérbi. Vem ver!

Reprodução/Instagram