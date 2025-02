Paloma Tocci celebra início do Paulistão 2025 na RECORD: ‘Valendo!’ Acompanhada de um timaço montado pela emissora, apresentadora é elogiada nas redes sociais Novidades|R7 16/01/2025 - 18h16 (Atualizado em 16/01/2025 - 18h17 ) twitter

Paloma Tocci comemora início das coberturas do Paulistão 2025 pela RECORD Reprodução/Instagram

O Campeonato Paulista começou com tudo e a apresentadora Paloma Tocci comemorou nas redes sociais o início da transmissão pela RECORD, na quarta (15), quando Palmeiras e Portuguesa se enfrentaram na primeira rodada do estadual.

Nas redes sociais, Paloma compartilhou vários cliques com o time de peso, que inclui o narrado Cleber Machado, o apresentador Zé Luiz, o comentarista Maurício Noriega, o ex-jogador Dodô e o mestre do apito Sálvio Spínola.

Animada, ela anunciou: “Valendo! Começou o Campeonato Paulista na tela da RECORD”. O público respondeu à altura e elogiou a jornalista: “Sempre linda e arrasando!”, escreveu uma seguidora.

O cenário para a transmissão também foi elogiado: “Lindo estúdio. Essa equipe é show de bola parabéns”, elogiou um fã.

A jornalista chegou recentemente à emissora e conta com a torcida dos fãs: “Brilhando como sempre, vai ser sucesso na RECORD”, enalteceu um fã.

Cleber Machado e Felipe Andreoli também deixaram mensagens de apoio e carinho nos comentários.

Confira o post:

Acompanhe a disputa de Corinthians x Velo Club neste domingo, a partir das 18h, na tela da RECORD! Confira também a transmissão digital exclusiva com o time do Desimpedidos R7.com e no PlayPlus.