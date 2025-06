Paloma Tocci comemora vitória da seleção brasileira e celebra vaga na copa: ‘Pode vir Hexa!’ A apresentadora do Esporte Record publicou nas redes sociais a sua visita à Neo Química Arena Novidades|Do R7 11/06/2025 - 14h12 (Atualizado em 11/06/2025 - 14h12 ) twitter

Paloma Tocci celebra classificação do Brasil para a Copa do Mundo de 2026 Reprodução/Instagram

Na última terça-feira (10), a apresentadora do Esporte Record, Paloma Tocci, acompanhou de perto a vitória do Brasil sobre o Paraguai, por 1 a 0, na Neo Química Arena. Ela assistiu das arquibancadas do estádio a classificação da amarelinha para a Copa do Mundo de 2026.

Em publicação nas redes sociais, a jornalista não poupou elogios para a equipe comandada por Carlo Ancelotti, mas reconheceu que ainda há muito trabalho a ser feito até o mundial.

Paloma deixou claro a vontade de acompanhar a Copa do Mundo de perto: “O sorriso de quem vai para Copa! Quer dizer, eu ainda não sei - queria muito. Mas, o ‘Brasa’ já tá garantido”. O torneio de futebol que reúne as melhores seleções do mundo será sediado por Canadá, Estados Unidos e México.

Nos comentários, os torcedores comemoraram a classificação e brincaram com o ‘pé-quente’ da apresentadora: “Paloma ‘pé-quente’ como sempre! Ancelotti vai convocá-la como amuleto para a seleção”.

Os fãs não deixaram de elogiar a jornalista: “O Brasil venceu porque jogou igual a você, ou seja, bonito”.

Confira a publicação:

Sob comando de Paloma Tocci e Cleber Machado, o Esporte Record vai ao ar aos domingos, às 23h, na tela da emissora.