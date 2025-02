Paloma Tocci mostra bastidores do Majestoso: ‘Do temporal ao luxo do estúdio’ Apresentadora do Esporte Record estava no Morumbi debaixo de chuva e compartilhou o ‘perrengue’ chique com os seguidores; confira Novidades|Do R7 28/01/2025 - 14h57 (Atualizado em 28/01/2025 - 14h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Paloma Tocci mostra etapas saindo do gramado após a chuva, até chegar no estúdio do Esporte Record Reprodução/Instagram

Terra da garoa e do temporal! Paloma Tocci entrou em campo para mostrar todos os detalhes do Majestoso, que terminou com vitória Tricolor, por 3 a 1 sobre o Timão, no Morumbi. A apresentadora do Esporte Record compartilhou uma foto em suas redes sociais e chamou atenção dos fãs com o “perrengue” chique.

A sequência de fotos mostra que ela saiu de “0 a 100″. “Do trabalho com temporal ao luxo do estúdio com ar-condicionado”, escreveu a apresentadora, que trouxe todas as informações sobre o jogão que por conta da chuva começou com mais de uma hora de atraso.

Os seguidores da musa do Esporte Record brincaram nos comentários da publicação: “Quantos litros de água entrou no seu tênis?”, perguntou um fã. Outro internauta fez um paralelo do temporal com o jogo e escreveu: “Também teve chuva de golaços”.

Confira a postagem:

Fique ligado! Paulistão 2025 é na RECORD! Sob o comando de Cleber Machado e Paloma Tocci, o Esporte Record vai ao ar todo domingo, a partir das 23h, na tela da RECORD.