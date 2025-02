Paloma Tocci mostra bastidores em campo e avisa: ‘Domingo tem clássico’ Apresentadora do Esporte Record revela que está na expectativa para o Majestoso, no próximo domingo (26), com transmissão da emissora e plataformas digitais Novidades|Do R7 21/01/2025 - 13h48 (Atualizado em 21/01/2025 - 14h44 ) twitter

Paloma Tocci compartilha fotos da transmissão de Corinthians x Velo Clube e chama a atenção dos internautas Reprodução/Instagram

Jogão atrás de jogão! Paloma Tocci compartilhou com seus seguidores a felicidade em iniciar a temporada na beira do campo, com a transmissão das partidas do Paulistão 2025 e se empolgou com os duelos que estão por vir no estadual mais disputado do Brasil.

A apresentadora do Esporte Record cobriu o confronto entre Corinthians x Velo Clube, e já está com a expectativa nas alturas para São Paulo x Corinthians, que acontece no próximo domingo (26) e também exibido na tela da RECORD, a partir das 18h30.

Com muito carinho dos seus fãs, Paloma recebeu diversos elogios na publicação, por levar todos os detalhes do duelo. “Adorei a sua estreia”, comentou um internauta. “Rainha do esporte”, escreveu outra seguidora.

Além do Majestoso no fim de semana, Santos e Palmeiras se enfrentam nesta quarta (22), a partir das 21h30, e o público também assiste ao clássico na emissora, além das plataformas digitais como R7.com e PlayPlus, com o time do Desimpedidos.

Confira a postagem:

Fique ligado! Paulistão 2025 é na RECORD! Sob o comando de Cleber Machado e Paloma Tocci, o Esporte Record vai ao ar todo domingo, a partir das 23h, na tela da RECORD.