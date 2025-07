Paloma Tocci mostra bastidores no Maracanã e acessório inusitado chama a atenção A apresentadora do Esporte Record publicou nas redes sociais fotos da transmissão de Fluminense x Cruzeiro Novidades|Do R7 18/07/2025 - 15h38 (Atualizado em 18/07/2025 - 15h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Paloma compartilha fotos de bastidores da transmissão entre Fluminense x Cruzeiro Reprodução/Instagram

Sempre ditando tendência, a apresentadora do Esporte Record, Paloma Tocci, mostra que também manda muito bem quando o assunto é moda! A jornalista compartilhou fotos dos bastidores do duelo entre Fluminense x Cruzeiro, pela décima quarta rodada do campeonato, e os fãs não pouparam elogios.

Nas redes sociais, ela destacou os melhores momentos na partida, como o gol do atacante Kaio Jorge e a despedida do colombiano John Arias. Entre os registros, ainda mostrou a chegada ao Maracanã ao lado das repórteres Karen Meneghim e Duda Gonçalves.

Esbanjando estilo, os fãs rasgaram elogios para o look de Paloma Tocci: “Essa roupa toda azul está um luxo”, escreveu uma seguidora. Já outro torcedor destacou a transmissão comandada pelas mulheres: “Lindas e cheias de talento”.

A repórter Karen Meneghim não deixou passar o acessório da apresentadora: “Eu preciso desse óculos”, comentou.

‌



Confira a publicação:

O Esporte Record vai ao ar aos domingos, a partir das 23, na tela da RECORD.