Paloma Tocci revela esquenta inusitado no Esporte Record: ‘Só alegria’ Apresentadora flagrou seus companheiros batendo bola no estúdio antes do programa começar e revelou por que não entrou no “jogo”

Novidades|R7 13/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 13/02/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share