Pé na areia ou no gramado? Paloma Tocci brinca com internautas sobre a preferência entre praia e futebol

Paloma Tocci divide opinião dos fãs com enquete sobre a preferência entre praia e futebol Reprodução/Instagram

Praia ou futebol? A apresentadora do Esporte Record, Paloma Tocci, deixou os fãs indecisos ao perguntar em uma rede social qual seria a preferência deles entre pé na areia ou pé no gramado e agitou os internautas com a enquete.

Na publicação do vídeo mostrando que ama uma praia e o futebol, ela escreveu: “O famoso tanto faz”. Não importa se está na areia ou no gramado, Paloma estará feliz do mesmo jeito.

Os fãs ficaram divididos nas suas escolhas e poderiam até montar duas equipes: Time Pé na Areia x Time Pé no Gramado. Os seguidores também aproveitaram o post para elogiar o trabalho de Paloma: “Você é fera”.

Confira a postagem:

Fique ligado! Paulistão 2025 é na RECORD! Sob o comando de Cleber Machado e Paloma Tocci, o Esporte Record vai ao ar todo domingo, a partir das 23h, na tela da RECORD.