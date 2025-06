Presidente do Santos, Júnior Baiano e Cosme Rímoli são os convidados do Esporte Record deste domingo (29) Dodô, Maurício Noriega e Sálvio Spinola também estarão nos comentários, e Paloma Tocci na apresentação Novidades|R7 27/06/2025 - 18h23 (Atualizado em 27/06/2025 - 18h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Com convidados ilustres, o Esporte Record aborda os temas mais falados no mundo do futebol ANTONIO CHAHESTIAN/RECORD

A edição do Esporte Record deste domingo (29) terá a participação do ex-zagueiro da seleção brasileira e diversos clubes brasileiros e internacionais, Júnior Baiano, o jornalista Cosme Rímoli e Marcelo Teixeira, presidente do Santos.

Sob o comando de Paloma Tocci e com comentários de Maurício Noriega, Dodô e Sálvio Spínola, o programa vai exibir uma reportagem especial sobre a idolatria de Neymar e uma entrevista exclusiva com Raphinha – craque da seleção brasileira e do Barcelona.

Além disso, o timaço de esportes vai repercutir tudo o que rola na Copa do Mundo de Clubes.

Fique ligado! O Esporte Record deste final de semana (29) vai ao ar a partir das 23h, na tela da RECORD.