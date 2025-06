Remontada? Hoje em Dia pontua sozinho na rodada do Palpitão da RECORD O programa comandado por Celso Zucatelli, Ticiane Pinheiro, Ana Hickmann e Renata Alves pontua e empata com duas atrações; confira Novidades|Do R7 19/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 19/06/2025 - 02h00 ) twitter

O Hoje em Dia soma mais um ponto e sonha em subir no ranking Edu Moraes/RECORD

Se preparando para voar! A equipe do Hoje em Dia se destacou em mais uma rodada muito difícil, sendo a única atração da RECORD que pontuou ranking do Palpitão do Campeonato Brasileiro. Na última atualização, o programa tinha uma vantagem mínima da lanterna, mas dessa marcaram um golaço!

Com a pontuação obtida pela atração, as equipes do Balanço Geral, Balanço Geral Manhã e o Hoje em Dia somam seis pontos.

No pódio, o Esporte Record lidera disparado com seus doze pontos, sendo o terror dos concorrentes, porém, já está a três rodadas sem pontuar.

O Cidade Alerta permanece na segunda posição, com dez pontos; enquanto o Domingo Espetacular segue mais uma vez empatado com o Fala Brasil, ambos com oito pontos.

O Jornal da Record permanece mais uma rodada na última posição, isolado na lanterna do Palpitão.

Vale lembrar que, nessa competição, os times dos programas terão que dar o palpite e, se acertarem o resultado em cheio, acumulam três pontos. Caso acerte o vencedor ou empate com placar diferente, leva um ponto. No final, a atração que acumular mais pontos vai receber o Troféu Palpitão do Campeonato Brasileiro 2025 na RECORD.

Confira abaixo o ranking atualizado dos programas que brigam pelo troféu do Palpitão:

Somente o Hoje em Dia conseguiu pontuar nesta rodada do Palpitão Divulgação/RECORD

Fique ligado na programação da RECORD e não perca as transmissões dos jogos do Brasileirão 2025.