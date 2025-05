Segue o líder! Esporte Record continua no topo da tabela do Palpitão do Brasileirão Cidade Alerta cresce no ranking e Balanço Geral ocupa lugar mais crítico; confira! Novidades|Do R7 13/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 13/05/2025 - 02h00 ) twitter

Quatro programas da RECORD pontuaram na última rodada do Palpitão do Campeonato Brasileiro 2025 Reprodução/Instagram

Pode parecer que não mudou nada, mas só quem está acompanhando fielmente o Palpitão dos programas da RECORD vai notar que há atrações crescendo no ranking. Dessa vez, apenas quatro programas conseguiram um ponto cada: o Esporte Record, que estava com dez pontos, saltou uma casa e foi para onze; chegando cada vez mais perto do troféu.

O Cidade Alerta foi de oito para nove pontos; Domingo Espetacular tinha sete e agora conquistou seu oitavo ponto; já o Fala Brasil segue crescendo de pouquinho em pouquinho e acumula no momento sete pontos.

O último jogo foi no domingo (11) entre Botafogo e Internacional, com um placar final de respeito de 4x0 para o time carioca.

Apesar de quatro programas terem conseguido pontuar nessa rodada, as outras atrações que já não estavam em uma posição favorável, continuam na mesma. Balanço Geral Manhã tem cinco pontos e o Hoje Em Dia, quatro.

O Jornal da Record segue em sétimo lugar, com apenas três pontos. A situação está ainda mais crítica para Balanço Geral, que ainda ocupa a posição de lanterna e até o momento só marcou dois pontos.

Vale lembrar que, nessa competição, os times dos programas terão que dar o palpite e, se acertarem o resultado em cheio, acumulam três pontos. Caso acerte o vencedor ou empate com placar diferente, leva um ponto. No final, a atração que acumular mais pontos vai receber o Troféu Palpitão do Campeonato Brasileiro 2025.

Confira abaixo o ranking atualizado dos programas que estão na luta pela conquista do troféu do Palpitão:

Confira a última atualização do ranking Divulgação/RECORD

Continue ligado na programação da RECORD e não perca as transmissões dos jogos do Brasileirão 2025.

