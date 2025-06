Yuri Alberto é o convidado especial do Esporte Record deste domingo (15) A edição vai ao ar excepcionalmente às 23h30 neste final de semana Novidades|R7 13/06/2025 - 18h20 (Atualizado em 13/06/2025 - 18h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Yuri Alberto traz ao Esporte Record uma conversa descontraída e divertida ao lado de Cleber Machado DIVULGAÇÃO/ RECORD

O Esporte Record deste domingo (15) exibe uma entrevista exclusiva com o atacante do Corinthians, Yuri Alberto, direto de sua casa em São José dos Campos, no interior de São Paulo. O programa, que vai ao ar às 23h30, traz um retrato descontraído e revelador de um dos principais nomes do futebol brasileiro na atualidade.

Durante o bate-papo com Cleber Machado, Yuri mostrou que também manda bem no bilhar, demonstrando habilidade na mesa estilizada que tem em casa. Ao longo da conversa, o atacante falou sobre sua trajetória, os desafios da carreira, os sonhos que ainda pretende realizar e as expectativas para o segundo semestre — será que ele continua no Timão?

“Entre todos os atacantes brasileiros que estão disputando grandes ligas, eu sou o que tem mais números”, afirmou Yuri, confiante na sua performance e no trabalho que vem fazendo para alcançar uma convocação para seleção brasileira.

A apresentação do programa é de Cleber Machado e Paloma Tocci. Na bancada, os comentários ficam por conta de Maurício Noriega, Dodô, Sálvio Spínola, além das participações especiais do ex-atacante da seleção brasileira, Edilson, e do jornalista Ricardo Martins, que juntos analisam os principais lances da rodada, os gols, as polêmicas e os bastidores do Brasileirão.

‌



Não perca! Neste domingo (15), às 23h30, no Esporte Record.