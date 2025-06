Yuri Alberto fala sobre a expectativa de jogar contra o Palmeiras na Copa do Brasil: ‘Gosto desses jogos grandes’ Em entrevista exclusiva a Cleber Machado, craque do Corinthians também falou sobre parceria com o Memphis Depay e revelou o sonho que pretende realizar Novidades|Do R7 25/06/2025 - 12h57 (Atualizado em 25/06/2025 - 12h57 ) twitter

Yuri Alberto, craque do Corinthians, deu uma entrevista exclusiva ao Esporte Record Reprodução/RECORD

Cleber Machado viajou até São José dos Campos, a 100 quilômetros da capital paulista, para visitar a casa de Yuri Alberto. Em entrevista exclusiva, o atacante do Corinthians abriu as portas para o apresentador do Esporte Record e revelou detalhes sobre a temporada e o futuro da carreira.

Em um quarto dedicado à carreira do craque, as camisas enquadradas na parede já deixaram claro o entrevistado. Santos, Internacional, Corinthians e seleção brasileira, mesmo com 24 anos, Yuri Alberto colecionou títulos e passagens por grandes clubes do futebol brasileiro.

Com contrato até o fim de 2027, especulações sobre a saída de Yuri começam a circular pelo Parque São Jorge. Questionado sobre a sua permanência, o craque abriu o jogo sobre a situação. “Você perguntou se eu tenho um sonho. Tenho até tatuagem da bola da Champions League, que é um sonho que eu almejo muito jogar nessa grande competição. A gente presenciou agora Beraldo e Marquinhos sendo campeões”, comentou.

Cleber não perdeu tempo e questionou o atacante: “Se tiver que escolher jogar num grande clube europeu ou ser jogador da seleção brasileira, dá para escolher?”. Sem rodeios, Yuri riu da pergunta do jornalista, mas deixou claro a sua vontade de ficar no futebol brasileiro.

O atacante olhou para a coleção de camisas na parede e não hesitou. “É fácil, é só olhar para aquela amarelinha ali”, apontando para a camisa da sua primeira convocação para a seleção brasileira. “Eu sei da visibilidade que o Corinthians tem. E para eu sair daqui, acho que tem que ser uma ‘parada’ bem conversada entre meu staff e o clube”, completou Yuri.

O camisa nove relembra a temporada de 2023, que mesmo com um início ruim, teve a oportunidade de deslanchar e ser convocado para amistoso contra o Marrocos. Porém, Yuri deixa claro a frustração de não estar presente em nenhuma das últimas listas de convocados. “Esse ano eu senti que estava muito próximo disso pela temporada que eu fiz ano passado, entre todos os atacantes brasileiros das grandes ligas, eu tenho os melhores números”, afirmou.

Cleber concordou com a opinião do jogador: “Todo mundo achou”.

Em julho, Corinthians e Palmeiras entram em campo pela disputa de uma vaga no mata-mata da Copa do Brasil. O confronto definido em sorteio, surpreendeu torcedores e atletas. Yuri revelou sua expectativa para a partida. “Eu gosto desses jogos grandes, né? É normal um desafio maior assim numa semi, uma final. Mas é sorteio, eu acho que a gente vai estar muito preparado para esse desafio”, declarou o atacante.

No meio do papo descontraído, Cleber desafiou Yuri Alberto na mesa de sinuca. “Olha que aqui eu sou bom”, brincou o atacante, que cumpriu o desafio e derrubou a bolinha.

Questionado pelo apresentador do Esporte Record, o artilheiro do Timão revelou a situação atual da sua lesão nas costas. “Estou melhorando bastante”. Perguntado sobre a volta do campeonato, Yuri esclarece que espera estar pronto: “Pela evolução que eu estou tendo, eu creio que sim. Quando voltarmos de férias, eu devo estar em transição”.

Cleber Machado revelou uma brincadeira do comentarista da RECORD, Maurício Noriega, sobre a parceria de Memphis e Yuri: “O Maurício Noriega brinca que o seu melhor presente de Natal do ano passado foi a chegada do Memphis Depay”.

O craque concordou e rasgou elogios ao holandês. “Foi mesmo [um presente], nós atacantes sabemos a importância de dividir uma responsabilidade dentro de campo com um cara da grandeza do Memphis, sabe?”, comenta o atacante.

Confira a reportagem na íntegra:

Sob o comando de Paloma Tocci e Cleber Machado, o Esporte Record vai ao ar aos domingos, a partir das 23h, na tela da RECORD.

Publicidade

