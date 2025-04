Paloma Tocci publica foto ao lado de timaço e arranca elogios dos internautas A apresentadora do Esporte Record sempre compartilha os momentos na emissora e em campo com os seguidores Esporte Record|Do R7 24/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 24/04/2025 - 02h00 ) twitter

Paloma Tocci mostra seu timaço no Esporte RECORD Reprodução/ Instagram

A apresentadora do Esporte Record, Paloma Tocci, gosta de dar aquela balançada nas redes sociais, e compartilhar com os seguidores tudo o que rola no Campeonato Brasileiro, seja no estúdio ou dentro de campo.

Entre as fotos do carrossel, uma imagem com um timaço da RECORD, que contava até mesmo com a comandante de A Fazenda, a palmeirense Adriane Galisteu, chamou a atenção. Com a boa fase do time no campeonato, a loira era só sorrisos.

“Estou sempre ligado na RECORD com todos vocês lindos, maravilhosos e talentosos com muito carinho de coração e engajar com vocês me orgulha muito!”, afirmou um fã da equipe esportiva da emissora.

“Isso é um time de sucesso”, enalteceu outro telespectador do programa.

Confira: