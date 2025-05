Paloma Tocci repercute convocação de Carlo Ancelotti: ‘Era isso que a gente queria’ A apresentadora do Esporte Record mostrou o quanto ficou satisfeita com a primeira convocação de Ancelotti Novidades|Do R7 27/05/2025 - 15h09 (Atualizado em 27/05/2025 - 15h30 ) twitter

Paloma Tocci repercute sobre a convocação do novo técnico da seleção brasileira Reprodução/Instagram

A apresentadora do Esporte Record, Paloma Tocci, não segurou os elogios ao novo técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti. Na publicação, a jornalista disse que o novo comandante chamou só os melhores e quem está jogando bem.

Segundo ela, o professor deixou claro esse recado ao não convocar Neymar Jr, que mesmo sendo muito importante para a amarelinha, não vive o seu melhor momento.

Nos comentários, torcedores concordaram com a jornalista: “Eu gostei e concordei com a convocação. Ancelotti foi muito profissional, principalmente não levando o Neymar sem ele ter condições”.

Já outro seguidor contestou a convocação: “Faltou o Yuri Alberto do Corinthians, Pedro do Flamengo e o goleiro Weverton do Palmeiras”.

‌



Sobrou elogios até para os comentários da Paloma: “Você é fera, Paloma”.

Confira a publicação:

Sob o comando de Paloma Tocci e Cleber Machado, o Esporte Record vai ao ar aos domingos, a partir das 23h, na tela da RECORD.