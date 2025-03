RECORD, R7.com e PlayPlus exibem Palmeiras X Corinthians neste domingo (16) O primeiro jogo da final do Paulistão terá transmissão exclusiva na TV aberta pela emissora, a partir das 18h; saiba mais sobre o Dérbi Paulista Esporte Record|Do R7 13/03/2025 - 16h13 (Atualizado em 13/03/2025 - 16h38 ) twitter

Corinthians e Palmeiras chegaram na final do Paulistão Sicredi 2025 Reprodução/Instagram

Vale a taça! Palmeiras e Corinthians e chegaram na final do Paulistão Sicredi 2025 e farão o tradicional Dérbi Paulista, e decidem o título do torneio, claro, com transmissão exclusiva da RECORD na TV aberta.

Neste domingo (16), a partir das 18h, a emissora vai mostrar, ao vivo, todas as emoções da partida de ida da final, que também será exibida no R7.com e no PlayPlus.

E a emissora escalou um timaço digno de Palmeiras e Corinthians, e de final de Campeonato Paulista para a transmissão do jogo: Cleber Machado será o narrador; Paloma Tocci a apresentadora; Maurício Noriega, Dodô e Sálvio Spinola os comentaristas; e Bruno Piccinato e Jean Brandão os repórteres à beira do gramado.

Nas redes sociais, em parceria do R7 com o Desimpedidos, as transmissões dos jogos serão feitas com Zé Luiz apresentando, Chico Pedrotti narrando, Rudy Landucci, Bira, Yara Fantoni e Madson comentando, e Gabi Martins, Danilo Soto e Marília Galvão nas reportagens.

Esporte Record

Para fechar o domingo bem-informado não perca o Esporte Record, que começa às 23h! A atração repercutirá tudo o que de melhor aconteceu e as polêmicas na final do Paulistão e nas rodadas dos estaduais pelo Brasil, com uma seleção de comentaristas.

Na apresentação da atração estão Cleber Machado e Paloma Tocci, e nos comentários Dodô, Maurício Noriega e Sálvio Spinola.

Ataques de estrelas

Os dois times chegam com excelentes jogadores na linha de frente. O Palmeiras aposta na joia Estevão e no recém-contratado Vitor Roque, que acumula passagens na Europa por Barcelona e Real Bétis. O Timão conta com o goleador Yuri Alberto e o astro holandês Memphis Depay.

Raphael Veiga, do Palmeiras, e Rodrigo Garro, do Corinthians vivem grande fase e são peças fundamentais em seus times. Responsáveis por deixar os atacantes “na cara do gol”, Veiga e Garro fizeram os gols das vitórias do Verdão e do Coringão nas semifinais, colocando as equipes frente a frente na decisão do título.

Campanha dos times

Na atual edição do Paulistão, Palmeiras e Corinthians chegam com apenas uma derrota em 14 jogos disputados. Com dez vitórias, o Timão foi a equipe que mais venceu no campeonato. Em contrapartida, com 25 gols marcados, os comandados de Abel Ferreira foram os que mais balançaram a rede adversária.

As semifinais do torneio foram de Clássicos e com transmissão da RECORD! O Corinthians — de Memphis Depay, Yuri Alberto e Rodrigo Garro — despachou o Santos — de Neymar, Guilherme e Tiquinho Soares — vencendo por 2 a 1 na Neo Química Arena.

Já o Palmeiras recebeu o São Paulo no Allianz Parque e venceu pela vantagem mínima em jogo muito disputado. O gol foi marcado por Raphael Veiga, que converteu o polêmico pênalti sofrido por Vitor Roque, estreante da noite e novo camisa 9 alviverde.

Fique ligado! A RECORD exibe Palmeiras x Corinthians neste domingo (16), a partir das 18h.

