Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, tira onda com craque Neto após vitória sobre o Corinthians

Após perder o Paulistão para o Corinthians, o Palmeiras voltou a vencer seu rival - desta vez pelo Brasileirão. Após o triunfo por 2 x 0, o humorista Rudy Landucci usou imagens do técnico Abel Ferreira e do ex-atacante do Corinthians, o craque Neto, e simulou uma possível conversa ao telefone entre os dois.



