Além das quatro linhas! O atacante do Cruzeiro Kaio Jorge revela sua paixão por cavalos

O artilheiro do Brasileirão, Kaio Jorge, tem outra paixão fora das quatro linhas: o mor por cavalos, que começou na infância com a influência do avô. Hoje, o atacante do Cruzeiro possui um haras com mais de 30 cavalos da raça Quarto de Milha e fala sobre eles como verdadeiros atletas.



Brasileirão 2025 AO VIVO e de GRAÇA? É aqui no R7, o portal da RECORD. Acesse e não perca nenhum lance!