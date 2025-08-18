Aos 40 anos, Cristiano Ronaldo gasta R$ 30 milhões por ano para manter a boa forma

Cristiano Ronaldo, aos 40 anos, continua sendo um dos maiores artilheiros do futebol. Ele investe cerca de R$ 30 milhões anuais em cuidados com seu corpo. O atleta utiliza técnicas avançadas como a crioterapia, que ajuda na recuperação física. Suas práticas de bem-estar incluem cochilos ao longo do dia e uma dieta rigorosa com alimentos frescos, evitando açúcar e álcool. Ronaldo afirmou que deseja jogar até os 50 anos, demonstrando a dedicação que mantém sua alta performance em campo.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!