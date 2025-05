Após derrota do São Paulo, Zubeldía afirma que o gramado da Arena Barueri favoreceu ao Palmeiras

Após o Choque-Rei, o técnico Zubeldia enfatizou como o gramado afetou o jogo em favor do Palmeiras e as chances perdidas pelo São Paulo. Entretanto, o argentino tem sido cobrado pelas poucas oportunidades criadas e pela necessidade de melhorar os resultados. A pressão da torcida e os desafios na Libertadores também têm sido amplamente discutidos.



Brasileirão 2025 AO VIVO e de GRAÇA? É aqui no R7, o portal da RECORD. Acesse e não perca nenhum lance!