Após mais um resultado ruim com o Santos, Pedro Caixinha diz não se incomodar com pressão

O Santos não começou bem o Brasileirão. Após perder para o Vasco na estreia, o Peixe empatou em casa com o Bahia. O técnico Pedro Caixinha disse não se incomodar com a pressão da arquibancada. ‘A torcida é sempre soberana. Para apoiar, entender o momento do clube e para vaiar. E eu prefiro que descarreguem tudo em cima de mim do que no jogador’, disse.



Brasileirão 2025 AO VIVO e de GRAÇA? É aqui no R7, o portal da RECORD. Acesse e não perca nenhum lance!