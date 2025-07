Após vitória do Flamengo, Filipe Luís comenta atitude displicente de Pedro: ‘Lamentável e ridículo’

Filipe Luís criticou publicamente a atitude de Pedro nos treinos do Flamengo. Segundo o técnico, o atacante apresentou um desempenho insatisfatório, segundo os dados de GPS, e faltou a etapas dos treinos. A decisão de Filipe de expor a situação gerou um debate sobre transparência no futebol. "Roupa suja se lava em casa", comentou Paloma Tocci, discordando da abordagem pública. Já Cléber Machado defendeu a sinceridade do técnico.



Brasileirão 2025 AO VIVO e de GRAÇA? É aqui no R7, o portal da RECORD. Acesse e não perca nenhum lance!