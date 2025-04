Assista à íntegra do Esporte Record deste domingo (13)

No Esporte Record deste domingo (13), os apresentadores Cleber Machado e Paloma Tocci e os comentaristas Dodô, Maurício Noriega e Sálvio Spínola contaram com a participação especial do humorista Rudy Landucci e debateram os jogos da 3ª rodada do Brasileirão 2025. As vitórias de Flamengo e Palmeiras, que dividem a liderança, foram analisadas pela bancada. O reencontro de Neymar e Ganso no jogo entre Santos e Fluminense também foi tema do programa. Assista!



Brasileirão 2025 AO VIVO e de GRAÇA? É aqui no R7, o portal da RECORD. Acesse e não perca nenhum lance!