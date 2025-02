Assista à íntegra do Esporte Record deste domingo (23)

No Esporte Record deste domingo (23), os apresentadores Cleber Machado e Paloma Tocci e os comentaristas Dodô, Maurício Noriega e Salvio Spinola debateram as classificações para as próximas fases dos campeonatos estaduais. A amarelinha também foi assunto na entrevista do Domingo Espetacular com Romário, que pediu por Neymar como líder da Seleção. E por falar no craque santista, na partida contra a Inter de Limeira, o atacante marcou seu primeiro gol olímpico da carreira. Assista!



