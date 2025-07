Assista à íntegra do Esporte Record deste domingo (27)

No Esporte Record deste domingo (27), os apresentadores Cléber Machado e Paloma Tocci, os comentaristas Dodô, Maurício Noriega e Sálvio Spínola comentam sobre a 17ª rodada do Brasileirão 2025, que teve o Flamengo retomando a liderança. Entre outros assuntos debatidos estão a discussão entre um torcedor santista e Neymar que foi parar na Justiça, a paixão do artilheiro cruzeirense Kaio Jorge por cavalos, a confusão nos bastidores do Corinthians e muito mais. Assista!



