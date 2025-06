Assista à íntegra do Esporte Record deste domingo (29)

No Esporte Record deste domingo (29), a apresentadora Paloma Tocci, os comentaristas Dodô e Maurício Noriega receberam na bancada o ex-jogador Júnior Baiano e o jornalista Cosme Rímoli. Entre os destaques do programa estão uma conversa exclusiva e reveladora com Raphinha, a situação indefinida de Yuri Alberto e Memphis Depay no Corinthians, a influência e as conexões de Neymar dentro e fora dos campos e mais. Assista!



Brasileirão 2025 AO VIVO e de GRAÇA? É aqui no R7, o portal da RECORD. Acesse e não perca nenhum lance!