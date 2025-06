Assista à íntegra do Esporte Record deste domingo (8)

No Esporte Record deste domingo (08/06), os apresentadores Cleber Machado e Paloma Tocci, os comentaristas Dodô, Maurício Noriega e Sálvio Spínola receberam na bancada o ex-jogador Michel Bastos e o jornalista Flávio Gomes. Entre os destaques do programa estão a renovação de Neymar com o Santos, a preparação da Seleção Brasileira de Ancelotti para o jogo contra o Paraguai e a preparação de Raphael Veiga para a disputa de mais um torneio mundial pelo Palmeiras. Assista!



