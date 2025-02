Assista aos ‘quase gols’ da semana, incluindo a chance perdida por Flaco López pelo Palmeiras

O futebol é feito de gols, mas também conta com aquela bola que ‘quase’ entra. O Esporte Record separou alguns desses momentos das partidas desta semana. Veja Flaco López cabeceando para o chão e perdendo a oportunidade de marcar pelo Palmeiras contra o São Paulo. Rildo também perdeu o seu pela Portuguesa em confronto contra o Corinthians. Até o goleador Cano, do Fluminense, perdeu uma oportunidade incrível contra o Nova Iguaçu.



