Atitude de Memphis Depay na final do Paulistão gera recomendação de cartão amarelo no Brasileirão

A ‘subida na bola’ de Memphis Depay na final do Paulistão ainda rende. A CBF adotou uma medida técnica e disciplinar: caso o jogador repita a mesma atitude no Brasileirão, a recomendação é a aplicação de cartão amarelo. A bancada do Esporte Record discute se a decisão é exagerada ou não.



