Bancada do Esporte Record debate sobre os melhores jogadores de futebol da história

Ex-jogadores e comentaristas da bancada do Esporte Record discutem quem é o melhor jogador de futebol já visto em campo. Um deles destaca Messi, enquanto outros mencionam Ronaldinho Gaúcho e comparações com Zico e Maradona. A conversa inclui a importância da Copa do Mundo na avaliação dos jogadores. Abel Braga afirma que Pelé é o maior, seguido por Garrincha.



Brasileirão 2025 AO VIVO e de GRAÇA? É aqui no R7, o portal da RECORD. Acesse e não perca nenhum lance!