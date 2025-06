Bastidores do Corinthians fervem após empate sem gols contra o Vitória e vaias em campo

Memphis Depay foi duramente cobrado pela torcida corintiana durante o empate em 0 x 0 contra o Vitória. O resultado, que despertou sonoras vaias aos jogadores ao fim do jogo na Neo Química Arena, ferveu ainda mais os bastidores do Timão. A briga política entre Augusto Melo e Osmar Stabile gerou diversas confusões, incluindo invasão de torcedores na sede do clube na noite deste sábado (31/5).



