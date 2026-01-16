Botafogo-SP x Noroeste - Gol do Leandro Maciel
Veja o gol de Leandro Maciel na partida entre Botafogo-SP e Noroeste
RB Bragantino x Corinthians - Gol do Henry Mosquera
Veja o gol de Henry Mosquera na partida entre RB Bragantino e Corinthians
São Paulo x São Bernardo - Gol do Luciano
Veja o gol de Luciano na partida entre São Paulo e São Bernardo
Corinthians x Ponte Preta - Gol do André Ramalho
Veja o gol de André Ramalho durante a partida entre Corinthians e Ponte Preta
Guarani x Primavera - Gol do Raphael Rodrigues
Veja o gol de Raphael Rodrigues durante a partida entre Guarani e Primavera
Santos x Novorizontino - Gol do Gabigol
Veja o gol de Gabigol na partida entre Santos e Novorizontino
Assista à íntegra de Palmeiras 3 x 0 Remo pela Copinha com R7 e Desimpedidos
Equipe alviverde entra em campo em Barueri com time misto e assegura vitória tranquila pelo Grupo 27
O que Abel Ferreira quis dizer com 'orgulho ferido' e 'raiva' no Palmeiras?
Técnico alviverde 'soltou o verbo' em entrevista coletiva após vitória sobre a Portuguesa no Paulistão
Gabigol reestreia no Santos com gol e ovacionado pela torcida: o que esperar dele na temporada
Atacante foi um dos 'pilares' do clube na vitória de virada por 2 a 1 sobre o Novorizontino no Paulistão
Com Pedro Raul de volta, Yuri Alberto corre risco de ir para a reserva no Corinthians?
Esporte Record debate disputa pela camisa 9 do clube alvinegro com retornos de empréstimos
Breno Bidon vai sair do Corinthians? Dorival Júnior fala sobre rumores do meio-campista
Jogador está na mira do Flamengo para a próxima temporada e movimenta bastidores do clube alvinegro
Quais são os favoritos no Brasileirão? França, ídolo do São Paulo, aponta três times
Esporte Record analisa rodada de estreia do Paulistão e já projeta como será o campeonato nacional
André Ramalho fala sobre golaço contra a Ponte Preta e projeta ano do Corinthians
Zagueiro foi um dos destaques da vitória na estreia do Paulistão de 2026 e concedeu entrevista ao Esporte Record
Esporte Record estreia primeiro comentarista feito por IA - e ele é polêmico!
Confira como foi o primeiro quadro de "Toninho da ResenhIA", mais uma inovação da Record
Em coletiva tensa, Crespo adota presunção de inocência sobre Casares no São Paulo
Técnico tricolor assume presunção de inocência de Julio Casares, que terá impeachment votado neste mês