Botafogo-SP x Primavera - Patrick
Veja o gol de Patrick na partida entre Botafogo-SP x Primavera
Veja o gol de Patrick na partida entre Botafogo-SP x Primavera
Noroeste x Capivariano - Thiago Moraes
Veja o gol de Thiago Moraes na partida entre Noroeste x Capivariano
São Paulo x Portuguesa - Calleri
Veja o gol de Calleri na partida entre São Paulo x Portuguesa
RB Bragantino x Botafogo-SP - Gol do Marcelinho
Veja o gol de Marcelinho na partida entre RB Bragantino e Botafogo-SP
Corinthians x São Paulo - Gol do Breno Bidon
Veja o gol de Breno Bidon na partida entre Corinthians e São Paulo
Primavera x Novorizontino - Gol do Maykon Jesus
Veja o gol de Maykon Jesus na partida entre Primavera e Novorizontino
Toninho da 'Resenhia': Esporte Record discute as chances de Neymar na Copa do Mundo
Para o comentarista de inteligência artificial, se Neymar for para a competição, ele ainda pode ser decisivo. Mas só se for o Neymar jogador
Abel Ferreira 'cutuca' Flamengo e Cruzeiro sobre uso dos jogadores da base
"Vocês não veem nenhuma equipe que luta por títulos fazer o que o Palmeiras faz", disparou o técnico do Verdão
Leandro Guerreiro, ex-São Paulo e Corinthians, relembra trajetória no futebol brasileiro
Antes de virar jogador profissional, ele lavava carros no lava-rápido de uma tia
Veja os bastidores da vitória do Palmeiras sobre o Mirassol com Kaike Nagai
Verdão segue com 100% de aproveitamento no Paulistão com mais um triunfo sob o comando de Abel Ferreira
Foi falta ou não? Sálvio Spínola analisa polêmicas do empate entre Corinthians e São Paulo
A origem do gol do Timão deu o que falar; assista
Confiantes, corintianos provocam o Flamengo: 'Nós vamos invadir Brasília'
A torcida está animada com a temporada, especialmente, para o confronto na Supercopa Rei
Botafogo-SP x Noroeste - Gol do Leandro Maciel
Veja o gol de Leandro Maciel na partida entre Botafogo-SP e Noroeste
RB Bragantino x Corinthians - Gol do Henry Mosquera
Veja o gol de Henry Mosquera na partida entre RB Bragantino e Corinthians
São Paulo x São Bernardo - Gol do Luciano
Veja o gol de Luciano na partida entre São Paulo e São Bernardo