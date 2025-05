Campeão em 2002, Luiz Felipe Scolari fala sobre Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira

Semanas se passaram e até o momento a Seleção Brasileira não tem um novo comandante. Luiz Felipe Scolari, técnico campeão do mundo em 2002, deu sua opinião. “Se Carlo Ancelotti vier a treinar o Brasil, será muito bem recebido. Não vejo que nós tenhamos que colocar apenas treinadores brasileiros. Porque nós saímos daqui, vamos trabalhar lá fora, achamos legal e queremos a reciprocidade dos que estão lá. Então vamos dar essa reciprocidade aqui também”, disse. A bancada do Esporte Record também discutiu seus gostos para esta função.



