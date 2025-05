Capitão da Seleção da Inglaterra, Harry Kane comemora o primeiro título da carreira aos 31 anos

Fim da maldição de Harry Kane! O centroavante inglês de 31 anos e cerca de 15 de carreira foi campeão no futebol profissional pela primeira vez com o Bayern de Munique, que conquistou o 34º título alemão. O jogador passou mais de uma década no Tottenham (ING), equipe em que foi revelado, mas sem nenhum caneco. Pela seleção inglesa, acompanhou o jejum de títulos do país que dura quase 60 anos.



