Carlo Ancelotti é recebido com festa da torcida na sede da CBF

Neste domingo (25), Carlo Ancelotti desembarcou no Rio de Janeiro e seguiu para a sede da CBF. Tomer Savoia acompanhou a chegada do novo técnico da seleção brasileira e a festa da torcida na sua recepção. Ao chegar no hotel, Ancelotti cumprimentou torcedores e teve uma breve interação com Samir Xaud, presidente eleito da CBF. A apresentação oficial do técnico, junto com a primeira convocação, acontece nesta segunda (26).



