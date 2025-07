Carol Portaluppi, filha de Renato Gaúcho, faz sucesso nas redes e mostra os bastidores com o pai

Durante a Copa do Mundo de Clubes nos Estados Unidos, Renato Gaúcho destacou-se como treinador do Fluminense. Sua filha, Carol Portaluppi, acompanhou sua rotina e registrou momentos nas redes sociais. Ela revelou os bastidores da trajetória do time, mostrando momentos divertidos e a intimidade do pai. Amigos de Renato também compartilharam histórias sobre seu passado nas areias da praia de Ipanema, no Rio de Janeiro. Após os jogos, ele se reunia com amigos para confraternização no bar local. A reportagem explora tanto o lado profissional quanto pessoal de Renato durante este período significativo.



