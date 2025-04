Choro de Cássio ao fim de Cruzeiro 1 x 0 Vasco é destaque na imprensa esportiva

Uma das cenas mais emocionantes da 6ª rodada do Brasileirão 2025 foi o choro compulsivo de Cássio ao fim de Cruzeiro 1 x 0 Vasco. O goleiro, que garantiu a vitória dos mineiros com uma sequência de difíceis defesas, desabafou sobre as críticas que têm recebido pelas últimas atuações. "Acho que Deus nos dá forças em momentos difíceis. A gente acerta e erra, mas não por falta de vontade. A vitória nos dá uma resposta positiva", disse.



Brasileirão 2025 AO VIVO e de GRAÇA? É aqui no R7, o portal da RECORD. Acesse e não perca nenhum lance!