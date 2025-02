Clássico mineiro tem Gabi expulso e gols de Hulk na vitória do Atlético sobre o Cruzeiro

Gabi assumiu a responsabilidade pela derrota do Cruzeiro para o Atlético-MG neste domingo (9), no Mineirão. O atacante foi expulso aos 29 minutos do 1º tempo e abriu caminho para Hulk fazer os dois gols da vitória do Galo pela 7ª rodada do Campeonato Mineiro. O clássico ficou marcado pela briga generalizada entre torcidas organizadas antes do jogo.



