Depois de Paloma Tocci, foi a vez de Cléber Machado ser alvo de brincadeiras dos integrantes do Esporte Record por causa de sua queda no Acerte ou Caia!, programa apresentado or Tom Cavalcante na RECORD. O apresentador levou tudo na esportiva e mostrou bom humor.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!