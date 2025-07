Conheça Dorien, fã norte-americano do Corinthians, que visitou a Neo Química Arena, em São Paulo

Dorien é um norte-americano de Miami que se tornou fã do Corinthians após Ronaldo Fenômeno se juntar ao time em 2009. Na Neo Química Arena, ele vivenciou a paixão corintiana, incluindo visitas a locais icônicos como o vestiário e o gramado. "O Corinthians entrou na minha vida após a chegada do Ronaldo. Eu me apaixonei realmente", declarou. Conhecido como "meu mano gringo", Dorien gravou vídeos durante o tour, compartilhando sua conexão com o time, e considera um dia se mudar para São Paulo. Seus conteúdos nas redes sociais alcançam milhões de visualizações.



