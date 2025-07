Conheça Gustavo, que sofre de distrofia muscular rara e é apaixonado pelo Palmeiras

Gustavo Mori, um adolescente de 15 anos, sofre de distrofia muscular de Duchenne, condição rara que compromete seu desenvolvimento e limita suas atividades diárias. Ele utiliza cadeira motorizada e uma órtese durante o sono para auxiliar na locomoção. Seu pai deixou o emprego para se dedicar aos cuidados do filho, que inclui administração de vitaminas e diversos medicamentos. Apesar das limitações, Gustavo sonha em jogar futebol como seus amigos. A paixão pelo Palmeiras e o apoio de figuras como o goleiro Weverton e o atacante Dudu (quando ainda jogava no Verdão) foram marcantes para o garoto. Diagnosticado há nove anos, a família busca alternativas para um tratamento caro, enquanto o futebol segue trazendo alegria e esperança para Gustavo.



