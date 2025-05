Contratação de Dudu pelo Atlético-MG levanta debate sobre lealdade no futebol

A contratação de Dudu pelo Atlético Mineiro, após sua saída do Palmeiras e uma rápida passagem pelo Cruzeiro, provocou discussões acaloradas sobre lealdade e traição no futebol. Torcedores frequentemente se sentem traídos quando jogadores trocam de clubes rivais, como discutido em casos anteriores. O técnico Cuca, que já trabalhou com Dudu no Palmeiras, estará no comando quando o jogador estrear no próximo mês. A bancada do Esporte Record - especialmente o ex-jogador Dodô - discutiu o que poderia caracterizar uma “traição”.



