Coordenador da Seleção, Juan revela se Neymar faz parte dos planos de Ancelotti na busca pelo hexa

Juan entrou ao vivo no Esporte Record para conversar com Cléber Machado, Paloma Tocci e a bancada do programa. Entre diversos assuntos, o coordenador falou sobre Neymar e se Ancelotti conta com o atacante santista na busca pelo hexa. “Neymar é um jogador indiscutível. A Seleção sempre vai pensar em jogadores como ele. Que fique bem e volte logo”, disse Juan, que também comentou sobre Cristiano Ronaldo, elogiando sua carreira e dedicação, mencionando seus 938 gols e conquistas com Portugal.



