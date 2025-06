Corinthians volta a treinar, mas a dúvida persiste: Yuri Alberto e Depay vão ou ficam?

O Corinthians voltou aos treinos após um período de férias e se prepara para enfrentar o Red Bull Bragantino no dia 13 de julho pelo Campeonato Brasileiro. O atacante Yuri Alberto está perto de voltar de lesão e passa por transição física. Enquanto isso, Memphis Depay gera preocupações ao ameaçar deixar o clube devido a uma dívida de R$6 milhões. O mercado de transferências também pega fogo com especulações sobre a saída de Yuri Alberto, com seu empresário ativamente oferecendo o jogador na Europa. A situação financeira do Corinthians levanta questões sobre os próximos passos estratégicos do clube.



