Craques do futebol demonstram amor por carros esportivos e desfilam pelas ruas com super máquinas

Os grandes jogadores brasileiros são apaixonados por carros. O sucesso no futebol deu a esses atletas a chance de realizar o sonho de ter uma super máquina na garagem. Como é o caso de Yuri Alberto, que escolheu um esportivo na cor roxa. Já o holandês Memphis Depay, do Corinthians , é dono de um supercarro avaliado em R$ 6 milhões, com menos de 800 unidades fabricadas no mundo. Em Uberlândia (MG), a personalização e exclusividade dos veículos atraem atletas. Lenny, ex-jogador do Palmeiras e Fluminense, optou por comprar e alugar carros de luxo em Miami. Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, também demonstra paixão por velocidade, frequentemente participando de eventos em Interlagos, em São Paulo.



