Cristiano Ronaldo é o jogador mais completo que já existiu? Esporte Record debate

Cristiano Ronaldo se destaca como o maior artilheiro de uma seleção nacional, com 135 gols. Lionel Messi marca 112 gols pela Argentina. Faltam 76 gols para Cristiano Ronaldo atingir mil na carreira. Em entrevista à televisão espanhola, ele se declarou como o jogador mais completo, destacando suas habilidades. Durante a análise esportiva, comentaristas discutiram sua posição em comparação a lendas do futebol como Pelé e Maradona, refletindo sobre seu legado no esporte.